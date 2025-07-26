Вилла за 350 миллионов под угрозой: лесные пожары на Кипре приблизились к дому Аллы Пугачёвой

Покинувшая Россию три года назад Алла Пугачёва вновь столкнулась с трудностями за рубежом.
После переезда в Израиль и начала военных действий певица перебралась на Кипр. Теперь и там её преследуют неприятности: этим летом остров охватили масштабные лесные пожары.
Огонь приблизился к элитному дому артистки в пригороде Лимасола. По данным властей, стихия уже уничтожила десятки домов и автомобилей, охватив тысячи гектаров.
Пожарные службы работают на пределе возможностей, а президент Кипра обратился за международной помощью.
В настоящее время жизни самой Пугачёвой ничто не угрожает. Певица находится с детьми на отдыхе в Юрмале. Семья традиционно арендует виллу "Марта", стоимость которой достигает 15 млн рублей за сезон.
Под угрозой оказался её кипрский особняк. Двухэтажная вилла с подвалом, бассейном и четырьмя ванными комнатами расположена в первой линии у Средиземного моря. Стоимость этого объекта оценивается примерно в 350 млн рублей.
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