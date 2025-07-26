Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вилла за 350 миллионов под угрозой: лесные пожары на Кипре приблизились к дому Аллы Пугачёвой

Лесные пожары на Кипре угрожают элитной вилле Аллы Пугачёвой в Лимасоле
1:11
Правда ТВ

Покинувшая Россию три года назад Алла Пугачёва вновь столкнулась с трудностями за рубежом.

После переезда в Израиль и начала военных действий певица перебралась на Кипр. Теперь и там её преследуют неприятности: этим летом остров охватили масштабные лесные пожары.

Огонь приблизился к элитному дому артистки в пригороде Лимасола. По данным властей, стихия уже уничтожила десятки домов и автомобилей, охватив тысячи гектаров.

Пожарные службы работают на пределе возможностей, а президент Кипра обратился за международной помощью.

В настоящее время жизни самой Пугачёвой ничто не угрожает. Певица находится с детьми на отдыхе в Юрмале. Семья традиционно арендует виллу "Марта", стоимость которой достигает 15 млн рублей за сезон.

Под угрозой оказался её кипрский особняк. Двухэтажная вилла с подвалом, бассейном и четырьмя ванными комнатами расположена в первой линии у Средиземного моря. Стоимость этого объекта оценивается примерно в 350 млн рублей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.