Вилла за 350 миллионов под угрозой: лесные пожары на Кипре приблизились к дому Аллы Пугачёвой

Лесные пожары на Кипре угрожают элитной вилле Аллы Пугачёвой в Лимасоле

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Покинувшая Россию три года назад Алла Пугачёва вновь столкнулась с трудностями за рубежом.

После переезда в Израиль и начала военных действий певица перебралась на Кипр. Теперь и там её преследуют неприятности: этим летом остров охватили масштабные лесные пожары.

Огонь приблизился к элитному дому артистки в пригороде Лимасола. По данным властей, стихия уже уничтожила десятки домов и автомобилей, охватив тысячи гектаров.

Пожарные службы работают на пределе возможностей, а президент Кипра обратился за международной помощью.

В настоящее время жизни самой Пугачёвой ничто не угрожает. Певица находится с детьми на отдыхе в Юрмале. Семья традиционно арендует виллу "Марта", стоимость которой достигает 15 млн рублей за сезон.

Под угрозой оказался её кипрский особняк. Двухэтажная вилла с подвалом, бассейном и четырьмя ванными комнатами расположена в первой линии у Средиземного моря. Стоимость этого объекта оценивается примерно в 350 млн рублей.

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