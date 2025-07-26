Ургант возвращается? Влиятельные люди просят вернуть телеведущего на экраны

Возвращение Ивана Урганта: влиятельные персоны просят за телеведущего

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кинокритик Александр Горбунов заявил о наличии запроса со стороны влиятельных персон на возвращение телеведущего Ивана Урганта в эфир.

"Есть много больших людей, просят, чтобы Иван Ургант в том или ином качестве вернулся на телеэкраны и в кино", — цитирует эксперта NEWS.ru.

Параллельно Горбунов сообщил о запуске пробных кинопроектов с участием некоторых артистов, покинувших Россию. По его словам, создаются картины и сериалы, где им отводятся небольшие роли.

Такой подход, как отметил критик, позволяет при необходимости легко удалить эпизоды, если зрители отреагируют негативно.

"Уже снимают актёров, чьи имена в публичном поле в данный момент находятся в стоп-режиме", — подтвердил Горбунов, не уточняя конкретных имен.

Напоминаем, что шоу "Вечерний Ургант" не выходит на Первом канале с февраля 2022 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.