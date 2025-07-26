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Ургант возвращается? Влиятельные люди просят вернуть телеведущего на экраны

Возвращение Ивана Урганта: влиятельные персоны просят за телеведущего
1:00
Правда ТВ

Кинокритик Александр Горбунов заявил о наличии запроса со стороны влиятельных персон на возвращение телеведущего Ивана Урганта в эфир.

"Есть много больших людей, просят, чтобы Иван Ургант в том или ином качестве вернулся на телеэкраны и в кино", — цитирует эксперта NEWS.ru.

Параллельно Горбунов сообщил о запуске пробных кинопроектов с участием некоторых артистов, покинувших Россию. По его словам, создаются картины и сериалы, где им отводятся небольшие роли.

Такой подход, как отметил критик, позволяет при необходимости легко удалить эпизоды, если зрители отреагируют негативно.

"Уже снимают актёров, чьи имена в публичном поле в данный момент находятся в стоп-режиме", — подтвердил Горбунов, не уточняя конкретных имен.

Напоминаем, что шоу "Вечерний Ургант" не выходит на Первом канале с февраля 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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