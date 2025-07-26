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Литр этого удобрения в конце июля — и помидоры растут как сумасшедшие: лить под каждый куст

Опытные дачники назвали рецепты натуральной подкормки томатов, огурцов и перцев
1:27
Правда ТВ

Сейчас — самый подходящий момент подкормить томаты, огурцы и перцы. Конец июля и август — время активного плодоношения. Чтобы растения не сбавляли темп, им нужно немного помочь. Опытные дачники советуют простые, но рабочие народные рецепты. Всё из доступных ингредиентов, пишет дara-shop.cz. 

Первый рецепт — молоко, зола, куркума и янтарная кислота. На 10 литров воды — 200 мл молока, 3 ложки золы, 10 граммов куркумы и 2-3 таблетки янтарной кислоты по 500 мг. Перемешайте и поливайте раз в 10-14 дней по литру под куст.

Второй способ — дрожжи, сахар, чеснок и куркума. Смешайте литр воды, 10 г дрожжей, немного молока, 2-3 ложки сахара и ложку сухого чеснока. Получится средство для опрыскивания от вредителей. Для полива добавьте ложку куркумы и разведите в 10 литрах воды.

Третий вариант — зола, кефир и биогумус. В ведро воды добавьте 3 ложки золы, стакан кефира и ложку биогумуса. Под каждый куст — по литру раз в две недели.

Такие натуральные удобрения усиливают иммунитет растений, помогают плодам наливаться быстрее и делают их вкус ярче.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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