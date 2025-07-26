Искусство или деньги: к чему ведёт российская музыкальная индустрия

Юрий Бардаш: российскому шоу-бизнесу нужны деньги, а не таланты

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Продюсер Юрий Бардаш, запустивший телепроект "Наша новая музыка" по поиску талантов по всей России, сделал резкое заявление о состоянии отечественной индустрии.

Он прямо заявил о приоритете финансов над искусством.

Бардаш подчеркнул, что мгновенная слава после одного эфира невозможна.

"Хороший вопрос, можно ли выстрелить с одного эфира… Думаю, нет. Нужно очень много трудиться", — пояснил он, отвечая на вопросы о шансах участников.

Причину такой сложности продюсер видит в самой системе. "Специфика шоу-бизнеса в России проста: правят деньги, а не творчество", — констатировал Бардаш.

Он раскритиковал подход лейблов, ориентированный исключительно на тренды — он отметил, что это "убого и скучно, в этом нет ни искусства, ни душевного удовлетворения".

По его мнению, это превращает индустрию в бездушный рынок. "Шоу-бизнес — рынок", — резюмировал Юрий Бардаш.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.