Ваш фильтр — как бомба замедленного действия: с виду чистый, внутри — угроза

Академик РАН Рахманин: несвоевременная замена фильтра для воды опасна для здоровья

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фильтр для воды — помощник или источник опасности? Академик РАН Юрий Рахманин предупреждает: если вовремя не менять картридж, фильтр сам становится загрязнителем. Он накапливает всё: грязь, органику, микрофлору. Со временем на его поверхности появляется биоплёнка — идеальная среда для размножения микробов.

Рахманин поясняет: в воде может появиться неприятный запах и вкус. А главное — в стакан попадут частички с накопленными вредными веществами. Даже если бактерии не патогенные, они могут вызвать проблемы с пищеварением.

Беда в том, что срок службы фильтра — условный. Например, "три месяца" — это при активном использовании. А если фильтр простаивал месяц в отпуске, внутри него могла развиться целая микрожизнь.

По мнению учёного, будущее — за бутилированной водой и автоматами розлива, как в США. Они предлагают более стабильное и безопасное качество. А пока — всё под контролем самого потребителя. И если фильтр стоит давно — возможно, пора его поменять.

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