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Обидел — переедешь: как власти решают проблему буллинга в школах

Берулава заявил о необходимости законопроекта против буллинга в российских школах
1:01
Правда ТВ

В России обсуждают новые меры борьбы с буллингом в школах. В Госдуме предлагают отправлять агрессивных школьников — тех, кто систематически травит или избивает сверстников — под надзор в специальные учебно-воспитательные учреждения. Об этом пишет Pravda. ru.

Речь идёт только о случаях, когда родители согласны, а центры психолого-медико-социальной помощи дают заключение. Сколько ребёнок пробудет в таком учреждении — пока не решено. Законопроект разрабатывают с 2022 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава считает, что законы нужны, но подход должен быть разумным. Он подчеркнул: буллинг — реальная проблема, и школа должна защищать и детей, и учителей.

Берулава напомнил, что главный принцип для школы — "не навреди". И именно этим надо руководствоваться, обсуждая новые правила.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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