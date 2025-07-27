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От Кремля до Кремля: почему компании не хотят менять московскую прописку

Эксперт ЦРРП объяснил, почему крупные компании не хотят переезжать из Москвы в регионы
1:09
Правда ТВ

Почему крупные компании не спешат уезжать из Москвы в регионы? Политолог Илья Гращенков считает: дело в удобстве и привычке. Москва — это финансовый и управленческий центр, здесь всё под рукой. А переезд в регионы до сих пор воспринимается как шаг назад или даже жертва.

Хотя власти на местах стараются — предлагают налоговые льготы, развивают инфраструктуру. Например, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин мечтает, чтобы в его регион переехали даже такие гиганты, как Apple или Google. Но Гращенков уверен: из-за политической ситуации ждать их не стоит. Надо делать ставку на российских игроков — вроде "Газпрома" или "Роснефти".

Он напомнил, что часть крупных компаний уже распределяет офисы по стране. Но чтобы массово пошёл отток из столицы, нужна модель "первопроходца" — кто-то один должен рискнуть и показать пример. А дальше подтянутся и другие. Но для этого нужно не только желание бизнеса, но и реальная база — кадры, стабильность и условия для жизни и работы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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