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Кайф! Алла Пугачёва отреагировала на отдых Олега Меньшикова в Италии

Олег Меньшиков показал отпуск в Италии: фото вызвали восторг у Аллы Пугачёвой
1:02
Правда ТВ

Актёр Олег Меньшиков проводит отпуск в Италии вместе с супругой Анастасией. Пара выбрала для отдыха живописный регион озера Комо на севере страны.

Меньшиков поделился с подписчиками в соцсети кадрами своего пребывания. Он показал дом, где остановилась семья, и моменты досуга.

На фотографиях, сделанных Анастасией, актёр запечатлен плавающим в бассейне и читающим книгу в саду.

"Привет с озера Комо. Операторская работа и режиссура — моя супруга Анастасия", — написал Меньшиков, подписывая серию снимков.

Публикация вызвала теплую реакцию аудитории. Среди откликнувшихся оказалась Алла Пугачёва. Примадонна лаконично, но эмоционально оценила увиденное: "Кайф!".

Меньшиков ответил звёздной коллеге, отправив в комментариях смайлик в виде сердечка. Этот обмен репликами привлёк дополнительное внимание к отдыху актёра.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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