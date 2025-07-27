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Изнутри кипит — снаружи всё рушится: как мозг подталкивает к срыву

Нейропсихолог Колобова назвала причины постоянной раздражительности у взрослых
1:06
Правда ТВ

Если вы вдруг начали раздражаться по пустякам — это может быть сигнал от организма. Об этом рассказала нейропсихолог Светлана Колобова. Она советует начать с анализов: проверить кровь, гормоны, щитовидку. Если с физиологией всё в порядке — дело, скорее всего, в перегрузке нервной системы.

Причиной может быть всё, что истощает мозг: стресс, недосып, голод, постоянный шум или фрустрация. В таком случае стоит обратиться к неврологу, психотерапевту или клиническому психологу — особенно если обычный психолог не помогает.

Если раздражительность держится неделями и сопровождается апатией или паникой — это тревожный сигнал. Колобова советует не затягивать и идти к врачу. А в момент вспышки поможет простая вещь — холодная вода. Намочите платок, приложите к шее или просто опустите руки. Это сработает быстрее, чем таблетки.

И главное — учитесь отдыхать. Мы часто просто не замечаем, как выматываем себя.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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