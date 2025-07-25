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Продали квартиру — и ничего не заплатили: в каких случаях налог не нужен

В России назвали условия освобождения от налога при продаже квартиры
1:01
Правда ТВ

 В России можно не платить налог с продажи квартиры или дома, если соблюдать ряд условий. Об этом рассказал заслуженный юрист Иван Соловьев.

По его словам, налог не взимается, если жильё находилось в собственности не меньше пяти лет. А если квартира досталась по наследству, приватизирована или подарена близкими родственниками — срок сокращается до трёх лет. То же правило действует для ренты с иждивением.

Есть и послабления для многодетных семей. Чтобы не платить налог, нужно продать старую квартиру и купить новую в течение 30 дней, но не позже 30 апреля следующего года. При этом новое жильё должно быть больше или дороже по кадастру, а стоимость проданного объекта — не выше 50 миллионов рублей. Также семья не должна владеть большей частью другой недвижимости.

И ещё один важный момент: если продали жильё не дороже, чем купили — налог платить тоже не нужно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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