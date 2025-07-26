Опоздал на 4 часа — остался без работы: когда шутки заканчиваются

Юрист Рыбакова: за опоздание на 4 часа без уважительной причины могут уволить

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России за опоздание на работу более чем на четыре часа без уважительной причины могут уволить. Об этом рассказала юрист Елена Рыбакова. По её словам, Трудовой кодекс позволяет увольнение даже за однократный проступок. Но при этом работодатель обязан выяснить причины.

Если опоздание мелкое — например, на 5-10 минут, то дело может ограничиться устным предупреждением. Лучше всего — заранее сообщать руководству, если возник форс-мажор.

Юрист Алла Георгиева добавляет: если сотрудник задержался из-за дождя или пробок, это может повлиять на оплату. Особенно если он работает по трудовому договору с фиксированным графиком. В таких случаях рекомендуется брать справки — например, от транспортных служб или коммунальных служб — чтобы подтвердить уважительную причину.

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