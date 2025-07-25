Раскол в семье Ефремовых: что стоит за переездом актёра в загородный дом?

Актёр Михаил Ефремов покинул московскую квартиру, которую делил с пятой женой Софьей Кругликовой.
Источник StarHit сообщает о его переезде в загородный дом. Это произошло на фоне появившихся слухов о возможном разводе пары.
Кругликова осталась проживать в их общей квартире в знаменитом "Доме с писателями" в Плотниковом переулке. По данным издания, Ефремова там не видели с момента его возвращения из колонии. Он лишь однажды посетил это место сразу после освобождения.
Продавцы местных алкомаркетов, куда актёр раньше заходил почти ежедневно, подтвердили его полное отсутствие в районе.
"Не ходит сюда давно. До посадки часто бывал. Сейчас живёт на даче", — пояснила одна из сотрудниц.
В то же время соседи регулярно видят Софью Кругликову в доме в Плотниковом переулке. Однако местонахождение троих общих детей пары остается неизвестным.
"Супругу часто вижу, она здесь живёт. Детей не видела", — отметили местные жители.
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