Раскол в семье Ефремовых: что стоит за переездом актёра в загородный дом?

Михаил Ефремов переехал в загородный дом после слухов о разводе с Софьей Кругликовой

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актёр Михаил Ефремов покинул московскую квартиру, которую делил с пятой женой Софьей Кругликовой.

Источник StarHit сообщает о его переезде в загородный дом. Это произошло на фоне появившихся слухов о возможном разводе пары.

Кругликова осталась проживать в их общей квартире в знаменитом "Доме с писателями" в Плотниковом переулке. По данным издания, Ефремова там не видели с момента его возвращения из колонии. Он лишь однажды посетил это место сразу после освобождения.

Продавцы местных алкомаркетов, куда актёр раньше заходил почти ежедневно, подтвердили его полное отсутствие в районе.

"Не ходит сюда давно. До посадки часто бывал. Сейчас живёт на даче", — пояснила одна из сотрудниц.

В то же время соседи регулярно видят Софью Кругликову в доме в Плотниковом переулке. Однако местонахождение троих общих детей пары остается неизвестным.

"Супругу часто вижу, она здесь живёт. Детей не видела", — отметили местные жители.

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