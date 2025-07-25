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Гузеева теряет голову: молодой актёр заставил её вспомнить Гардемаринов

Лариса Гузеева публично выразила симпатию 26-летнему актёру Алексею Лукину
1:08
Правда ТВ

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева публично выразила симпатию к молодому коллеге по цеху.

Объектом её внимания стал 26-летний Алексей Лукин, известный по сериалам "Ивановы-Ивановы", "Макрон" и "Этерна".

Гузеева не скрывала своего удивления тем фактом, что у столь перспективного актёра, по её данным, нет избранницы.

"Парень молодой, статный, талантливый. И не пойму, как же так?" — задалась вопросом звезда "Жестокого романса".

Она отметила его внешние данные и потенциал, искренне недоумевая, почему Лукин до сих пор одинок.

В своём высказывании Гузеева провела параллель с кумирами своей молодости. Она вспомнила всеобщую популярность актёров из "Гардемаринов, вперед!" — Дмитрия Харатьяна и Сергея Жигунова.

По её словам, современная молодежь имеет своих идолов, которых теперь называют "крашами". Эта смена терминологии и самих объектов обожания не ускользнула от внимания актрисы.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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