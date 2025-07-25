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Воссоединение возможно? Бывшая жена Галустяна заинтриговала ответом о юмористе

Бывшая жена Галустяна впервые заговорила о юмористе после развода: что она сказала?
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Правда ТВ

Бывшая супруга Михаила Галустяна Виктория впервые публично упомянула комика после их развода. В диалоге с подписчиками она рассказала о воспитании дочерей-подростков Эстеллы и Элины.

"Мы с Мишей справляемся. Договариваемся о границах, разрешаем дозволенное. Девочки сейчас понимают меня лучше, чем когда-либо", — заявила Виктория.

Она добавила, что иногда приходится ставить ультиматумы, особенно в вопросах безопасности.

На вопрос о возможном воссоединении с Галустяном женщина ответила интригующей фразой: "Пути Господни неисповедимы", сопроводив её семейным фото.

Напомним, пара официально расторгла брак в прошлом году после 17 лет совместной жизни, сохранив причины развода в тайне.

Ранее Михаил опроверг слухи об измене с визажисткой Миленой. Виктория не комментировала эти спекуляции.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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