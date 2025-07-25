Воссоединение возможно? Бывшая жена Галустяна заинтриговала ответом о юмористе

Бывшая супруга Михаила Галустяна Виктория впервые публично упомянула комика после их развода. В диалоге с подписчиками она рассказала о воспитании дочерей-подростков Эстеллы и Элины.
"Мы с Мишей справляемся. Договариваемся о границах, разрешаем дозволенное. Девочки сейчас понимают меня лучше, чем когда-либо", — заявила Виктория.
Она добавила, что иногда приходится ставить ультиматумы, особенно в вопросах безопасности.
На вопрос о возможном воссоединении с Галустяном женщина ответила интригующей фразой: "Пути Господни неисповедимы", сопроводив её семейным фото.
Напомним, пара официально расторгла брак в прошлом году после 17 лет совместной жизни, сохранив причины развода в тайне.
Ранее Михаил опроверг слухи об измене с визажисткой Миленой. Виктория не комментировала эти спекуляции.
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