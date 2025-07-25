Белоруссия поднимает армию в поле: Лукашенко начал подготовку к худшему

Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне на всякий случай

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается воевать, но к возможному конфликту всё же готовится — "на всякий случай". Об этом рассказал президент республики во время рабочей поездки в Минскую область. Он осмотрел уборку урожая и в разговоре с журналистками пошутил: если начнётся война — "пойдёте хотя бы хлеб убирать".

При этом он подчеркнул: сам надеется на мир, но расслабляться нельзя. Ранее Лукашенко уже говорил, что против Белоруссии давно ведётся гибридная война. И, по его мнению, она будет только усиливаться.

Президент напомнил, что у страны есть всё, чтобы ответить на угрозы. В том числе — боеспособная армия, которая в случае необходимости сможет дать отпор.

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