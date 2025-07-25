Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Белоруссия поднимает армию в поле: Лукашенко начал подготовку к худшему

Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне на всякий случай
0:47
Правда ТВ

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается воевать, но к возможному конфликту всё же готовится — "на всякий случай". Об этом рассказал президент республики во время рабочей поездки в Минскую область. Он осмотрел уборку урожая и в разговоре с журналистками пошутил: если начнётся война — "пойдёте хотя бы хлеб убирать".

При этом он подчеркнул: сам надеется на мир, но расслабляться нельзя. Ранее Лукашенко уже говорил, что против Белоруссии давно ведётся гибридная война. И, по его мнению, она будет только усиливаться.

Президент напомнил, что у страны есть всё, чтобы ответить на угрозы. В том числе — боеспособная армия, которая в случае необходимости сможет дать отпор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.