Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Экс-избранница Тимати исчезла из соцсетей: фото с капельницей раскрыло причину её долгого отсутствия

Анастасия Решетова сообщила о тяжёлой болезни и лечении антибиотиками
0:53
Правда ТВ

Модель Анастасия Решетова в соцсети Instagram* рассказала о перенесённой вирусной инфекции. Болезнь надолго вывела блогера из онлайн-пространства.

"Первый раз болела вирусом, который не отпускал так долго. Чтобы я выпила антибиотики, ситуация должна была быть на грани", — призналась Решетова.

Она опубликовала фотографию с капельницей, подчеркнув необычную тяжесть состояния.

По словам Анастасии, обычно она восстанавливается за пару дней, но "тут было что-то гораздо сильнее". Сейчас самочувствие в норме: "Всё хорошо. Если здоровья нет — ничего в мире не нужно!".

Издание VOICE связывает болезнь с её недавним пребыванием во Франции — ранее Решетова выкладывала фото из Сен-Тропе. Блогер призвала подписчиков укреплять иммунитет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.