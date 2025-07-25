Экс-избранница Тимати исчезла из соцсетей: фото с капельницей раскрыло причину её долгого отсутствия

Анастасия Решетова сообщила о тяжёлой болезни и лечении антибиотиками

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Модель Анастасия Решетова в соцсети Instagram* рассказала о перенесённой вирусной инфекции. Болезнь надолго вывела блогера из онлайн-пространства.

"Первый раз болела вирусом, который не отпускал так долго. Чтобы я выпила антибиотики, ситуация должна была быть на грани", — призналась Решетова.

Она опубликовала фотографию с капельницей, подчеркнув необычную тяжесть состояния.

По словам Анастасии, обычно она восстанавливается за пару дней, но "тут было что-то гораздо сильнее". Сейчас самочувствие в норме: "Всё хорошо. Если здоровья нет — ничего в мире не нужно!".

Издание VOICE связывает болезнь с её недавним пребыванием во Франции — ранее Решетова выкладывала фото из Сен-Тропе. Блогер призвала подписчиков укреплять иммунитет.

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