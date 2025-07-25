Экс-избранница Тимати исчезла из соцсетей: фото с капельницей раскрыло причину её долгого отсутствия

Модель Анастасия Решетова в соцсети Instagram* рассказала о перенесённой вирусной инфекции. Болезнь надолго вывела блогера из онлайн-пространства.
"Первый раз болела вирусом, который не отпускал так долго. Чтобы я выпила антибиотики, ситуация должна была быть на грани", — призналась Решетова.
Она опубликовала фотографию с капельницей, подчеркнув необычную тяжесть состояния.
По словам Анастасии, обычно она восстанавливается за пару дней, но "тут было что-то гораздо сильнее". Сейчас самочувствие в норме: "Всё хорошо. Если здоровья нет — ничего в мире не нужно!".
Издание VOICE связывает болезнь с её недавним пребыванием во Франции — ранее Решетова выкладывала фото из Сен-Тропе. Блогер призвала подписчиков укреплять иммунитет.
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