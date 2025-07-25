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Три шага до отставки: как Зеленского хотят выдавить с Банковой

На Украине запущен трехэтапный план свержения Зеленского
1:22
Правда ТВ

На Украине назревает политический кризис. Издание "Страна.ua" пишет о трёхэтапном плане свержения Владимира Зеленского. Поводом стали протесты против закона, который ограничивает работу антикоррупционных органов. Хотя сам Зеленский пообещал вернуть НАБУ независимость, источники в его офисе считают это пустыми словами.

По данным журналистов, за протестами стоят не западные структуры, а внутренние силы. В их числе — команда экс-президента Петра Порошенко* и грантовые организации, связанные с Демпартией США. Также к акциям могут подключиться военные, олигархи и противники мобилизации.

План протестов такой: сначала — требование отменить изменения в законе о НАБУ. Потом — добиваться отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и премьера Юлии Свириденко. И, наконец, либо заставить Зеленского уйти, либо превратить его в номинального лидера.

Если протесты усилятся, это может сказаться и на фронте — снизится доверие к власти и боевой дух армии. В этом случае, пишут в "Стране", возможен либо военный крах Украины, либо её вынужденное согласие на мир на условиях России.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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