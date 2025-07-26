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Машина времени на службе Израиля: Макаревич* рассказал, как авто супруги помогает стране

Макаревич* объяснил, почему ЦАХАЛ забрала пикап Mitsubishi L200 его жены
1:10
Правда ТВ

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* в беседе с журналисткой Юлией Таратутой* прокомментировал изъятие автомобиля его супруги Эйнат Кляйн Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

18 июня 2025 года Кляйн сообщила в блоге, что военные забрали её пикап Mitsubishi L200 стоимостью 4,5-6,5 млн рублей. Макаревич заявил, что автомобиль вернули через неделю в идеальном состоянии с полным баком топлива.

"Машина послужила защите нашей страны. Мы ей очень гордимся!" — отметил музыкант.

Он назвал действия ЦАХАЛа нормальной практикой, подчеркнув, что военные берут только технически подходящие автомобили.

По словам Макаревича, пикап с кузовом мог использоваться для перевозки продовольствия или боеприпасов в тылу. Точное назначение ему неизвестно.

Музыкант добавил, что у семьи остался другой автомобиль.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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