Прекращение огня до 48 часов не даст ВСУ усилить позиции. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, российская армия полностью контролирует обстановку на фронте — включая передвижения противника и подъездные пути.
Он подчеркнул: ВСУ и иностранные наемники находятся в полуокружении на ряде направлений, в том числе херсонском и запорожском. Поэтому Сырский и его штаб, как выразился депутат, за сутки-двое ничего не смогут изменить.
Водолацкий отметил, что гуманитарная пауза всё же нужна — на линии боёв остаются тяжелораненые с обеих сторон, и их надо эвакуировать. Но если Киев нарушит перемирие, Россия, по его словам, быстро отреагирует.
Ранее Владимир Путин уже объявлял два перемирия — на Пасху и в мае. Минобороны тогда сообщало, что ВСУ нарушали режим тысячами раз.
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