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Под колпаком: Россия заявила о полном контроле за ВСУ во время перемирия

Водолацкий: прекращение огня до 48 часов не позволит ВСУ усилить позиции
1:01
Правда ТВ

Прекращение огня до 48 часов не даст ВСУ усилить позиции. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, российская армия полностью контролирует обстановку на фронте — включая передвижения противника и подъездные пути.

Он подчеркнул: ВСУ и иностранные наемники находятся в полуокружении на ряде направлений, в том числе херсонском и запорожском. Поэтому Сырский и его штаб, как выразился депутат, за сутки-двое ничего не смогут изменить.

Водолацкий отметил, что гуманитарная пауза всё же нужна — на линии боёв остаются тяжелораненые с обеих сторон, и их надо эвакуировать. Но если Киев нарушит перемирие, Россия, по его словам, быстро отреагирует.

Ранее Владимир Путин уже объявлял два перемирия — на Пасху и в мае. Минобороны тогда сообщало, что ВСУ нарушали режим тысячами раз.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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