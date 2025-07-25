Под колпаком: Россия заявила о полном контроле за ВСУ во время перемирия

Водолацкий: прекращение огня до 48 часов не позволит ВСУ усилить позиции

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Прекращение огня до 48 часов не даст ВСУ усилить позиции. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, российская армия полностью контролирует обстановку на фронте — включая передвижения противника и подъездные пути.

Он подчеркнул: ВСУ и иностранные наемники находятся в полуокружении на ряде направлений, в том числе херсонском и запорожском. Поэтому Сырский и его штаб, как выразился депутат, за сутки-двое ничего не смогут изменить.

Водолацкий отметил, что гуманитарная пауза всё же нужна — на линии боёв остаются тяжелораненые с обеих сторон, и их надо эвакуировать. Но если Киев нарушит перемирие, Россия, по его словам, быстро отреагирует.

Ранее Владимир Путин уже объявлял два перемирия — на Пасху и в мае. Минобороны тогда сообщало, что ВСУ нарушали режим тысячами раз.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.