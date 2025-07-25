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Унизил президента — и исчез: как Узбекистан возвращает тех, кто перешёл черту

Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за оскорбление президента Мирзиёева
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Правда ТВ

Азербайджан выдал Узбекистану мужчину, которого обвиняют в оскорблении президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Речь идёт о гражданине Узбекистана Амонбеке Юсупове. Его разыскивали по обвинению в "унижении чести и достоинства главы государства". В апреле его задержали в Баку, а позже передали узбекским властям. Экстрадиция прошла в рамках сотрудничества между силовиками двух стран.

Отдельно сообщается, что ранее в Узбекистане осудили другого жителя — из Бухарской области. Его посадили на пять лет за участие в спецоперации. Имя этого человека официально не раскрывается.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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