Унизил президента — и исчез: как Узбекистан возвращает тех, кто перешёл черту

Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за оскорбление президента Мирзиёева

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Азербайджан выдал Узбекистану мужчину, которого обвиняют в оскорблении президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Речь идёт о гражданине Узбекистана Амонбеке Юсупове. Его разыскивали по обвинению в "унижении чести и достоинства главы государства". В апреле его задержали в Баку, а позже передали узбекским властям. Экстрадиция прошла в рамках сотрудничества между силовиками двух стран.

Отдельно сообщается, что ранее в Узбекистане осудили другого жителя — из Бухарской области. Его посадили на пять лет за участие в спецоперации. Имя этого человека официально не раскрывается.

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