"Они шли убивать": что оставили после себя украинские боевики в Курской области

СК России: 331 человек погиб при вторжении ВСУ в Курскую область в августе 2024 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Курской области в августе 2024 года погибли 331 человек, более 550 получили ранения. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Среди пострадавших — 25 детей. Он отметил, что все произошло в результате вторжения украинских сил на территорию региона.

С тех пор российские военные провели масштабную операцию. В марте они освободили Суджу, а также села Гуево и Олешня. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что операция завершена 26 апреля. Потери ВСУ на этом направлении, по данным Минобороны, превысили 75 тысяч человек.

Бастрыкин добавил, что преступления украинских военных и иностранных наемников фиксируются и расследуются. Президент Владимир Путин потребовал установить все факты и привлечь виновных к ответственности.

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