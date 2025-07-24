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Мама меня не продавала!: невеста Лепса с юмором ответила на слухи о расчёте в браке

Аврора Киба прокомментировала многомиллиардное состояние матери на фоне отношений с Лепсом
1:06
Правда ТВ

19-летняя Аврора Киба, невеста Григория Лепса, отреагировала на публикации о доходах своей семьи.

По данным СМИ, активы её матери оцениваются в 3 млрд рублей, а годовая прибыль бизнеса составляет 32 млн. Девушка избежала прямых подтверждений, но с иронией обыграла новость.

"Нет, ну вот теперь мне стало всё понятно. Ура, мама меня не продавала!" — написала Киба.

Этим заявлением она намекнула, что спекуляции о меркантильных мотивах отношений с Лепсом несостоятельны. Аврора редко раскрывает детали личной жизни, предпочитая отшучиваться от вопросов.

Напомним, Лепс представил Кибу как невесту летом прошлого года. С тех пор артист периодически упоминает о свадьбе, но точная дата не называется.

Данные о состоянии семьи невесты вновь привлекли внимание к их роману. Аврора подчеркнула, что новости положили конец слухам о "продаже" её певцу. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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