Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Горе мне, позор! Как Игорь Крутой устроил внучке разбор за двойки

Игорь Крутой раскритиковал младшую внучку за оценки в США: горе мне, позор
Правда ТВ

70-летний композитор Игорь Крутой устроил воспитательную беседу с внучками во время семейной встречи за рубежом.

Старшая внучка Кристина, проживающая с родителями в Монако, порадовала деда отличными оценками.

Однако успеваемость младшей внучки, большую часть времени живущей в США, вызвала у Крутого резкую реакцию.

"Горе мне, позор", — прокомментировал композитор её двойки в соцсетях.

Музыкант призвал внучку исправить ситуацию: "Собираешься на пятерки всё исправить? Не будешь деда позорить?". Несмотря на критику, Крутой подчеркнул гордость за обеих наследниц.

Он с теплотой представил их подписчикам, опубликовав семейные фото. Композитор не уточнил, как часто видится с внучками из-за их жизни в разных странах, но отметил особую важность таких встреч.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.