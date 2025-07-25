Горе мне, позор! Как Игорь Крутой устроил внучке разбор за двойки

Игорь Крутой раскритиковал младшую внучку за оценки в США: горе мне, позор

70-летний композитор Игорь Крутой устроил воспитательную беседу с внучками во время семейной встречи за рубежом.

Старшая внучка Кристина, проживающая с родителями в Монако, порадовала деда отличными оценками.

Однако успеваемость младшей внучки, большую часть времени живущей в США, вызвала у Крутого резкую реакцию.

"Горе мне, позор", — прокомментировал композитор её двойки в соцсетях.

Музыкант призвал внучку исправить ситуацию: "Собираешься на пятерки всё исправить? Не будешь деда позорить?". Несмотря на критику, Крутой подчеркнул гордость за обеих наследниц.

Он с теплотой представил их подписчикам, опубликовав семейные фото. Композитор не уточнил, как часто видится с внучками из-за их жизни в разных странах, но отметил особую важность таких встреч.

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