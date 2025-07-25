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Просто нужная птичка: зачем солистка Reflex купила личный вертолёт?

Ирина Нельсон приобрела личный вертолёт для поездок на концерты
1:02
Правда ТВ

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон решила проблему пробок радикально: приобрела личный вертолёт стоимостью 62 миллиона рублей.

В интервью Super артистка подчеркнула, что считает транспорт практической необходимостью, а не роскошью.

"Он наконец-то мой! Теперь я точно перестану опаздывать из-за пробок. На концерты летать удобнее, чем ездить", — заявила Нельсон.

Певица лично встретила воздушное судно на складе после доставки.

Решение о покупке было принято совместно с мужем Вячеславом Тюриным, который получил лицензию пилота. Супруги сожалеют лишь о том, что не совершили приобретение раньше.

Нельсон отвергла идею тщеславия: "Это просто очень нужная птичка!".

Певица связала покупку с философией группы: "Reflex обещал никогда не стареть и не переставать удивлять — исполняем обещание!". Вертолёт станет основным транспортом для рабочих поездок артистки.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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