Любовь Толкалина: Ушла от Кончаловского к лучшему человеку на Земле — кто он?

Любовь Толкалина призналась в романе с Борисом Гребенщиковым* после разрыва с Кончаловским

1:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Любовь Толкалина призналась, что 15 лет назад ушла от режиссёра Егора Кончаловского к музыканту Борису Гребенщикову*, скрывая этот роман все годы.

Толкалина подчеркнула свою уникальность.

"Я всегда знала, что не такая, как все. Родилась в поле в метель, из крестьянской семьи поступила во ВГИК. Родила дочь от аристократа и сама ушла к лучшему человеку на Земле — Борису Гребенщикову. Без обид", — написала она в Instagram**.

Актриса добавила философскую ноту: "Да, я не летала в Космос, но я из него прилетела. Прошлое превращается в волшебную сказку".

Напомним, отношения Толкалиной и Кончаловского начались в 1996 году (ей было 18, ему — 30). В 2001 году у пары родилась дочь Мария. Фактически они расстались в 2009 году, хотя официально объявили об этом лишь в 2017-м.

Кончаловский ранее называл причиной разрыва несовпадение характеров. Толкалина же заявляла о чувстве вины перед экс-партнёром, отмечая, что он "до сих пор обижен".

В недавнем интервью Светлане Бондарчук актриса утверждала, что Кончаловский не изменял ей, а истинная причина расставания "шокировала бы многих". Подробности она не раскрыла.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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