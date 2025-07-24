Детективы и экстрасенсы: Катя Лель в отчаянии раскрыла секретный план поисков пропавшего экс-мужа

Певица Катя Лель тратит миллионы на детективов для поисков пропавшего экс-супруга

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Катя Лель сообщила о тревожном исчезновении своего бывшего мужа Игоря. Мужчина пропал три месяца назад на территории Франции, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Лель призналась в эфире "ШБ-шоу", что тяжело переживает ситуацию. Игорь является отцом её дочери, поэтому судьба экс-супруга для неё крайне важна. Певица не теряет надежды и уверена, что он жив.

Для поисков Катя привлекла дорогостоящих детективов во Франции.

"Я нашла их через больших людей, друзей в России, которые посодействовали. Это очень дорого", — поделилась артистка, уточнив, что результатов пока нет.

Параллельно Лель обратилась к нескольким экстрасенсам — как известным, так и тем, кто не афиширует деятельность. Их прогнозы разделились: одни утверждают, что Игорь мёртв, другие дают надежду на благополучный исход.

Певица подчеркнула, что задействует все возможные ресурсы для решения этой сложной и эмоционально тяжёлой ситуации.

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