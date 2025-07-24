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От тюрьмы до премьер: как любовница Ефремова построила карьеру, пока актёр отбывал срок

Михаил Ефремов и Дарья Белоусова: новые подробности отношений после колонии
1:41
Правда ТВ

Пока Михаил Ефремов готовится к возвращению на сцену после условно-досрочного освобождения, в центре внимания вновь оказалась актриса Дарья Белоусова.

Именно из её съемной квартиры Ефремова забирали на допрос после смертельного ДТП в 2020 году.

За время заключения актёра Белоусова вела активную профессиональную жизнь, участвовала в спектаклях "Современника", озвучивала книги. Ей удалось выиграть суд против бывшей хозяйки квартиры в Казарменном переулке и получить компенсацию.

Как сообщает kp.ru, актриса приобрела собственную квартиру в строящемся доме в Новой Москве.

Одновременно оживились слухи о её связи с Ефремовым. Источники утверждают, что незадолго до освобождения в апреле 2025 года актёр провёл трое суток на длительном свидании в колонии именно с Белоусовой.

Это вызвало новый виток обсуждений, особенно на фоне слухов о возможном распаде брака Ефремова с Софьей Кругликовой.

Кругликова, пятая супруга актёра, публично простила измену в 2020 году, поддерживала его во время следствия и в колонии. После освобождения Ефремов вернулся в семейную квартиру. Официально пара не разводится, имущество не делит.

По неподтверждённой информации, Кругликова могла поставить мужу ультиматум о разрыве с Белоусовой. Внешне выбор сделан в пользу семьи, однако факт продолжительного свидания в колонии указывает, что ситуация остаётся неопределённой. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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