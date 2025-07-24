Оззи Осборн в аду? Цыганова раскритиковала покойного музыканта после решения суда

Виктория Цыганова связала запрет сатанизма в России со смертью Оззи Осборна

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Верховный суд России признал движение сатанизма экстремистским и запретил его деятельность. Это решение вызвало резонансную реакцию певицы Виктории Цыгановой.

В своём Telegram-канале артистка связала вердикт суда с недавней кончиной легендарного музыканта Оззи Осборна.

Цыганова заявила: "Прямо праздник, хоть благодарственное письмо Верховному суду выписывай за такой подарок! Хватит уже богохульства!".

Певица также высказалась о судьбе Осборна.

"Дай Бог теперь Осборну мирного упокоения в аду, куда он стремился всю жизнь, и, думаю, у него всё получилось", — написала звезда шансона.

Напомним, Оззи Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила семья музыканта, отметив, что он ушёл из жизни в кругу близких.

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