Тайные приказы без подписи: кто на самом деле командует ВСУ

FT: Ермак вмешивался в военные операции и отменял приказы командования ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Financial Times сообщает: глава офиса нелегитимного президента Украины Андрей Ермак тайно вмешивается в дела армии. По данным издания, он отменял решения военного руководства и влиял на ход боевых операций — в частности, в районе Бахмута.

Источники газеты утверждают: без одобрения Ермака в Киеве ничего не происходит. Он играет ключевую роль даже в переговорах с Россией, например, по обмену пленных.

Один из украинских чиновников сравнил тандем Зеленского и Ермака с дуэтом Буша-младшего и Чейни. По его словам, Ермак контролирует не только политические, но и военные процессы.

Также FT пишет, что Ермак стоял за недавними кадровыми перестановками. В их числе — отставка Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ и посла Украины в Лондоне.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.