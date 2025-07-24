Мария Машкова скрыла Россию: чем удивила студентов в Штатах под новым именем

Мария Машкова начала преподавать в США: почему скрывает российскую карьеру

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Мария Машкова сообщила о начале работы в США.

В Instagram* она рассказала, что устроилась помощником преподавателя по актёрскому мастерству в одну из американских Академий. Машкова назвала это своей "настоящей работой".

Актриса поделилась позитивным настроением, опубликовав видео за рулём автомобиля. В кадре она подпевает кавер-версию песни "Voyage".

Машкова отметила, что сильно изменилась в последнее время. В учебном заведении она получила прозвище "Masha-Supermen".

Это имя отражает её активность и полезность студентам. Машкова объясняет им множество практических упражнений и всегда готова помочь.

Особую ценность для актрисы представляет анонимность. Ни студенты, ни коллеги не знают её прошлого в России.

"Я себя удивляю и, наконец-то, собой горжусь. Меня просто любят за то, что я — Masha Supermen. Невероятное освобождающее чувство", — поделилась Мария Машкова.

Она подчеркнула, что такая ситуация приносит ей глубокое удовлетворение.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

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