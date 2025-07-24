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Путин зол: на Трампа возлагались надежды, но всё пошло не так

Merkur.de: Путин разочарован провалом сближения с Трампом
Правда ТВ

 На Западе узнали, как Владимир Путин на самом деле относится к Дональду Трампу. По данным Merkur.de, в Кремле разочарованы тем, что отношения с президентом США не сложились.

Как рассказал бывший кремлёвский чиновник, Путин зол. Он надеялся на сближение с Трампом, но этого не произошло. Источник в российском внешнеполитическом кругу добавил, что российский лидер считает Трампа слишком эмоциональным и впечатлительным.

Тем не менее, Москва не собирается отказываться от диалога. По словам собеседника издания, в Кремле продолжают рассчитывать на улучшение отношений с Вашингтоном.

Напомним, 14 июля Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины против России и её торговых партнёров. Он дал 50 дней на достижение мира по Украине и обвинил Москву в «пустых разговорах».

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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