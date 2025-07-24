Дроны летели над головами: в Сочи объявили тревогу и эвакуировали туристов

ВСУ атаковали Сочи: ПВО сбила 39 дронов, пострадали люди и инфраструктура

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сочи этой ночью пережил самую массовую атаку беспилотников со стороны ВСУ. С 20:40 вечера до 1:40 ночи силы ПВО сбили 39 дронов — над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем.

Несколько беспилотников всё же прорвались. Один из них упал на гаражи в Адлере — погибла женщина, ещё одна получила тяжёлые ранения. Пожар охватил 200 квадратных метров.

Очевидцы рассказали, что дроны летели буквально над головами. Людей из отелей эвакуировали в укрытия. В небе были слышны взрывы, срабатывали сирены. Один из дронов — "Лютый" — сняли на видео, когда он пролетал на низкой высоте.

Осколки упали и на автодорогу к Новому Адлерскому мосту. Под удар также попала нефтебаза в Сириусе — на месте начался пожар.

В аэропорту Сочи из-за атаки задержали 63 рейса. Некоторые ограничения сняли лишь ближе к утру.

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