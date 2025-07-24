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От демократии — к ручному управлению: что происходит в Киеве на самом деле

Politico: администрация Зеленского ослабляет институты власти и подавляет оппозицию
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Правда ТВ

Влиятельное издание Politico раскритиковало украинскую власть, назвав ее "разрушительным врагом собственной страны". По мнению журналистов, руководство Владимира Зеленского все больше захватывает власть и ослабляет независимые институты — в том числе парламент и региональные органы.

Особое внимание Politico обращает на недавние изменения в антикоррупционной системе. Речь идет о законе, который президент подписал 22 июля. Документ ставит Специализированную антикоррупционную прокуратуру под контроль генпрокурора и дает ему право забирать дела у НАБУ. Закон уже вызвал протесты в Киеве и других городах.

Оппозиция и гражданские активисты говорят, что власть давит на критиков и пытается заставить их замолчать, обвиняя в связях с Россией. Критики называют происходящее логичным итогом "закручивания гаек" и сравнивают режим с полуавторитарным.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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