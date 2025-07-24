От демократии — к ручному управлению: что происходит в Киеве на самом деле

Politico: администрация Зеленского ослабляет институты власти и подавляет оппозицию

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Влиятельное издание Politico раскритиковало украинскую власть, назвав ее "разрушительным врагом собственной страны". По мнению журналистов, руководство Владимира Зеленского все больше захватывает власть и ослабляет независимые институты — в том числе парламент и региональные органы.

Особое внимание Politico обращает на недавние изменения в антикоррупционной системе. Речь идет о законе, который президент подписал 22 июля. Документ ставит Специализированную антикоррупционную прокуратуру под контроль генпрокурора и дает ему право забирать дела у НАБУ. Закон уже вызвал протесты в Киеве и других городах.

Оппозиция и гражданские активисты говорят, что власть давит на критиков и пытается заставить их замолчать, обвиняя в связях с Россией. Критики называют происходящее логичным итогом "закручивания гаек" и сравнивают режим с полуавторитарным.

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