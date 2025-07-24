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Газ перекрыт: что на самом деле происходит на границе с Арменией

Подачу газа из России в Армению приостановили до 26 июля из-за ремонта в Грузии
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Правда ТВ

Подачу российского газа в Армению временно остановили. Об этом сообщает компания "Газпром Армения". Причина — ремонтные работы на участке газопровода в Грузии.

С 7 утра 24 июля до 7 вечера 26-го газ в республику идти не будет. Работы идут на линии "Казах — Сагурамо", которая входит в транзитный газопровод "Северный Кавказ — Закавказье".

При этом, по словам представителей компании, газоснабжение для жителей страны останется стабильным. Армения покроет потребности за счет внутренних запасов и дополнительных поставок из Ирана.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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