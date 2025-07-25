Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Один палец — и вся правда в цвете: татуировка покажет, подсыпали ли вам наркотик в баре

Express: в Южной Корее разработали тату-стикер для выявления наркотиков в напитках
0:55
Правда ТВ

Южнокорейские учёные придумали простой способ защиты от подмешанных наркотиков в напитках. Они разработали временную татуировку, которая меняет цвет, если в жидкости есть гамма-гидроксибутират — известный депрессант, часто используемый преступниками в барах и клубах. Об этом сообщает издание Express.

Проверка занимает всего несколько секунд. Нужно капнуть каплю напитка на тату-стикер — и если там есть GHB, жёлтая татуировка станет красной. Причём цвет держится до месяца, что может стать доказательством в случае расследования.

Создатели отмечают, что татуировка стоит дёшево в производстве и может стать массовым средством для защиты людей в местах отдыха.

Учёные надеются, что их разработка скоро появится в открытой продаже и поможет предотвратить многие преступления.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.