Один палец — и вся правда в цвете: татуировка покажет, подсыпали ли вам наркотик в баре

Express: в Южной Корее разработали тату-стикер для выявления наркотиков в напитках

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Южнокорейские учёные придумали простой способ защиты от подмешанных наркотиков в напитках. Они разработали временную татуировку, которая меняет цвет, если в жидкости есть гамма-гидроксибутират — известный депрессант, часто используемый преступниками в барах и клубах. Об этом сообщает издание Express.

Проверка занимает всего несколько секунд. Нужно капнуть каплю напитка на тату-стикер — и если там есть GHB, жёлтая татуировка станет красной. Причём цвет держится до месяца, что может стать доказательством в случае расследования.

Создатели отмечают, что татуировка стоит дёшево в производстве и может стать массовым средством для защиты людей в местах отдыха.

Учёные надеются, что их разработка скоро появится в открытой продаже и поможет предотвратить многие преступления.

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