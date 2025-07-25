Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как избежать проблем на дороге: список вещей, которые спасают и от штрафа, и от беды

Россиянам напомнили, что обязательно должно быть в машине в 2025 году
1:18
Правда ТВ

Водителям напомнили: важно не только иметь документы, но и укомплектовать машину по всем правилам. В 2025 году список обязательных предметов остался прежним, но штраф за их отсутствие никто не отменял.

В машине обязательно должен быть огнетушитель — не меньше двух литров для легковых авто. Его срок службы — до пяти лет. Хранить его лучше под сиденьем, чтобы был под рукой.

Аптечка — тоже обязательна. В ней теперь только перевязочные материалы, но срок годности по-прежнему важен — обычно это четыре года.

Знак аварийной остановки должен быть исправным и соответствовать ГОСТу. Если машина сломалась, его ставят на дороге — в городе за 15 метров от авто, за городом — не ближе 30.

Из документов всегда нужны права, СТС и актуальный полис ОСАГО. Электронная версия допустима, но бумажную тоже лучше иметь.

Светоотражающий жилет пока не обязателен, но очень желателен. Особенно, если выезд за границу — в Европе его отсутствие может обойтись штрафом.

Если чего-то не хватает — это уже нарушение. Штраф — 500 рублей. Так что лучше проверить всё заранее.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.