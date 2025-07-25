Как избежать проблем на дороге: список вещей, которые спасают и от штрафа, и от беды

Россиянам напомнили, что обязательно должно быть в машине в 2025 году

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Водителям напомнили: важно не только иметь документы, но и укомплектовать машину по всем правилам. В 2025 году список обязательных предметов остался прежним, но штраф за их отсутствие никто не отменял.

В машине обязательно должен быть огнетушитель — не меньше двух литров для легковых авто. Его срок службы — до пяти лет. Хранить его лучше под сиденьем, чтобы был под рукой.

Аптечка — тоже обязательна. В ней теперь только перевязочные материалы, но срок годности по-прежнему важен — обычно это четыре года.

Знак аварийной остановки должен быть исправным и соответствовать ГОСТу. Если машина сломалась, его ставят на дороге — в городе за 15 метров от авто, за городом — не ближе 30.

Из документов всегда нужны права, СТС и актуальный полис ОСАГО. Электронная версия допустима, но бумажную тоже лучше иметь.

Светоотражающий жилет пока не обязателен, но очень желателен. Особенно, если выезд за границу — в Европе его отсутствие может обойтись штрафом.

Если чего-то не хватает — это уже нарушение. Штраф — 500 рублей. Так что лучше проверить всё заранее.

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