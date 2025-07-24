Вылет на встречную — не всегда штраф или лишение: в каком случае ошибку может простить суд

Юрист Адамс: выезд на встречную полосу может быть оправдан крайней необходимостью

Даже если водитель выехал на встречную, это не всегда значит, что его сразу оштрафуют или лишат прав. Юрист Давид Адамс поясняет: в некоторых случаях действует понятие "крайняя необходимость".

Например, если на встречку вылетела другая машина и избежать столкновения можно было только манёвром, это может стать оправданием. Главное — доказать, что водитель сделал всё возможное, чтобы не допустить аварии.

Та же логика действует при внезапной поломке тормозов или если на лобовое прилетит камень и ослепит водителя. В любом случае важно, как человек отреагировал: снижал ли скорость, включал ли "аварийку", пытался ли остановиться.

А вот если тормоза давно были неисправны или водитель превысил скорость на скользкой дороге — это уже нарушение.

По словам Адамса, даже при агрессивном поведении другого водителя не стоит отвечать тем же. Всё фиксируйте на видеорегистратор — это может защитить вас в суде.

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