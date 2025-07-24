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Вылет на встречную — не всегда штраф или лишение: в каком случае ошибку может простить суд

Юрист Адамс: выезд на встречную полосу может быть оправдан крайней необходимостью
Правда ТВ

Даже если водитель выехал на встречную, это не всегда значит, что его сразу оштрафуют или лишат прав. Юрист Давид Адамс поясняет: в некоторых случаях действует понятие "крайняя необходимость".

Например, если на встречку вылетела другая машина и избежать столкновения можно было только манёвром, это может стать оправданием. Главное — доказать, что водитель сделал всё возможное, чтобы не допустить аварии.

Та же логика действует при внезапной поломке тормозов или если на лобовое прилетит камень и ослепит водителя. В любом случае важно, как человек отреагировал: снижал ли скорость, включал ли "аварийку", пытался ли остановиться.

А вот если тормоза давно были неисправны или водитель превысил скорость на скользкой дороге — это уже нарушение.

По словам Адамса, даже при агрессивном поведении другого водителя не стоит отвечать тем же. Всё фиксируйте на видеорегистратор — это может защитить вас в суде.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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