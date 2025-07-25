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Круглые окна в самолётах — не каприз дизайнера: вот что скрывается за формой

Startlap Utazás: круглые окна в самолётах делают ради безопасности, а не дизайна
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Правда ТВ

Задумывались, почему у самолётов круглые окна? Это не просто дизайнерская фишка — за этим стоит безопасность. Об этом напоминает венгерское издание Startlap Utazás.

Раньше, в 50-х, окна в самолётах делали прямоугольными. Но они трескались — особенно в углах. Там скапливалось слишком много давления из-за разницы между наружным и внутренним воздухом. Это приводило к авариям. После нескольких катастроф производители перешли на круглые окна.

Сейчас каждое окно в самолёте состоит из трёх слоёв прочного пластика, а не стекла. Наружный слой держит давление, внутренний — защищает пассажиров. А между ними — крошечное отверстие. Оно выравнивает давление и не даёт окну запотеть.

К тому же, окна специально размещают на уровне глаз. Чтобы пассажирам было удобно смотреть вниз — и спокойно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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