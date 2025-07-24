Шашлык с дымком — но с риском: что гриль может сделать с вашим здоровьем

Coliquio: газовый гриль безопаснее угольного — меньше канцерогенов при жарке мяса

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Газ или уголь — что вреднее для здоровья на гриле? Журналисты издания Coliquio изучили этот вопрос и пришли к выводу: разница есть, и немалая.

Самым безопасным вариантом называют газовый или электрический гриль. В отличие от угольного, они почти не образуют токсичных веществ — таких как ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) и HAA (гетероциклические амины). Эти соединения могут быть канцерогенны.

Чтобы снизить вред, специалисты советуют: не жарьте мясо на открытом огне, обрезайте лишний жир и маринуйте продукты с чесноком, розмарином или тимьяном — это снижает вредные вещества почти на 70 процентов.

Также опасность может скрываться в алюминиевой фольге. Если завернуть в неё солёные или кислые продукты, алюминий может попасть в пищу. Лучше использовать керамические или стальные лотки.

Отдельное внимание — безопасности: не лейте спирт или другие горючие жидкости на угли. Это причина почти 75% ожогов. И держите детей подальше от горячего гриля.

Вывод один: с правильным подходом шашлык может быть не только вкусным, но и безопасным.

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