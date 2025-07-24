Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шашлык с дымком — но с риском: что гриль может сделать с вашим здоровьем

Coliquio: газовый гриль безопаснее угольного — меньше канцерогенов при жарке мяса
1:17
Правда ТВ

Газ или уголь — что вреднее для здоровья на гриле? Журналисты издания Coliquio изучили этот вопрос и пришли к выводу: разница есть, и немалая.

Самым безопасным вариантом называют газовый или электрический гриль. В отличие от угольного, они почти не образуют токсичных веществ — таких как ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) и HAA (гетероциклические амины). Эти соединения могут быть канцерогенны.

Чтобы снизить вред, специалисты советуют: не жарьте мясо на открытом огне, обрезайте лишний жир и маринуйте продукты с чесноком, розмарином или тимьяном — это снижает вредные вещества почти на 70 процентов.

Также опасность может скрываться в алюминиевой фольге. Если завернуть в неё солёные или кислые продукты, алюминий может попасть в пищу. Лучше использовать керамические или стальные лотки.

Отдельное внимание — безопасности: не лейте спирт или другие горючие жидкости на угли. Это причина почти 75% ожогов. И держите детей подальше от горячего гриля.

Вывод один: с правильным подходом шашлык может быть не только вкусным, но и безопасным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.