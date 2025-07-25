Пьют от давления — а получают продление жизни: в чём сила простого препарата из аптечки

Учёные из Великобритании выяснили: рилменидин может замедлять старение

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Обычное лекарство от давления может замедлить старение — к такому выводу пришли учёные из Великобритании. Речь о препарате рилменидине, который часто назначают при гипертонии.

Исследование показало: у червей, которым давали это средство, продолжительность жизни увеличивалась. Эффект напоминал голодание, при котором организм дольше остаётся молодым.

Авторы работы подчёркивают: впервые удалось доказать, что рилменидин продлевает жизнь на животных. Более того, у мышей с этим препаратом активизировались те же гены, что и при ограничении калорий. Это особенно интересно, потому что жёсткая диета плохо переносится — может вызывать слабость, выпадение волос и ломкость костей.

Учёные уверены — дело в особом белке nish-1. Без него препарат не работает. А вот если активировать этот белок, эффект возвращается.

Рилменидин принимается внутрь, уже давно одобрен и почти не даёт побочек. Исследования на людях ещё впереди, но сама идея — продлить молодость таблеткой — выглядит всё реальнее.

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