Не яд и не ловушки: как простая сыворотка выгоняет кротов с участка — западные садоводы дали россиянам совет

Чешские садоводы предложили способ изгнать кротов с участка без химикатов

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Хотите избавиться от кротов на участке — не спешите покупать химикаты. Чешские садоводы предлагают простой и экологичный способ: используйте… бытовые отходы.

Кроты, хоть и почти слепые, прекрасно ориентируются с помощью слуха и обоняния. Именно на эти чувства и нужно воздействовать. Им категорически не нравятся резкие запахи.

Просто положите в кротовины рыбные очистки, луковую или чесночную шелуху, кожуру цитрусовых, черный перец, базилик, а ещё - кошачий или собачий помёт. Запах быстро распространится по тоннелям, и кроты уйдут.

А ещё отлично помогает смесь из сыворотки и простокваши в пропорции один к трём. Эту жидкость заливают прямо в ходы. Запах стойкий и крайне неприятный для кротов.

Метод безопасен, дешёв и не вредит почве. Уже на следующее утро кроты могут покинуть участок. Главное — действовать терпеливо и не повредить естественный баланс в саду.

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