Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не яд и не ловушки: как простая сыворотка выгоняет кротов с участка — западные садоводы дали россиянам совет

Чешские садоводы предложили способ изгнать кротов с участка без химикатов
1:06
Правда ТВ

Хотите избавиться от кротов на участке — не спешите покупать химикаты. Чешские садоводы предлагают простой и экологичный способ: используйте… бытовые отходы.

Кроты, хоть и почти слепые, прекрасно ориентируются с помощью слуха и обоняния. Именно на эти чувства и нужно воздействовать. Им категорически не нравятся резкие запахи.

Просто положите в кротовины рыбные очистки, луковую или чесночную шелуху, кожуру цитрусовых, черный перец, базилик, а ещё - кошачий или собачий помёт. Запах быстро распространится по тоннелям, и кроты уйдут.

А ещё отлично помогает смесь из сыворотки и простокваши в пропорции один к трём. Эту жидкость заливают прямо в ходы. Запах стойкий и крайне неприятный для кротов.

Метод безопасен, дешёв и не вредит почве. Уже на следующее утро кроты могут покинуть участок. Главное — действовать терпеливо и не повредить естественный баланс в саду.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.