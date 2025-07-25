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Собака зевает — и это не про сон: что на самом деле она хочет сказать

Эксперты из Чехии объяснили, почему собаки зевают вне сна — это может быть сигналом дискомфорта
1:04
Правда ТВ

Если ваша собака зевает — это не обязательно про сон. Чешские кинологи напоминают: зевота может быть сигналом тревоги или стресса.

Собаки, как и люди, переживают неловкость, волнение и усталость. Только показывают они это иначе — с помощью "примирительных сигналов". Это может быть не только зевание, но и облизывание носа, отведение взгляда, почесывание или опущенные уши.

Зевота может означать три вещи: собака пытается успокоить себя, успокоить вас или избежать конфликта. Например, если рядом незнакомец или вы проводите тренировку слишком долго.

Если пёс начинает зевать не вечером, а днём — во время игр или при встрече с другими животными — это не признак усталости, а знак: "мне некомфортно".

Важно не игнорировать такие сигналы. Если собака отходит, зевает или прячется — не давите. Уважайте её границы. Это укрепит ваше доверие и поможет избежать агрессии в будущем.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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