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Нельзя, даже если ласковый: питбулям объявили войну

В Бразилии запретили свободное содержание питбулей и их производных — указ вступил в силу
1:10
Правда ТВ

В бразильском штате Санта-Катарина официально запрещено содержание и свободное передвижение собак породы питбуль и её производных. Новый указ № 1.047/2025 подписал губернатор Жоржиньо Мелло, сообщает издание BariToday.

Запрет касается 11 пород, включая питбулей, амстаффов и различные виды булли. Все такие собаки подлежат обязательной кастрации с шести месяцев.

На улицах они теперь могут находиться только в наморднике и на поводке, в сопровождении взрослого. Несовершеннолетним выгул запрещён.

Контроль за соблюдением правил ложится на муниципалитеты, но в случае необходимости к проверкам подключат и военную полицию.

Нарушителям грозит штраф от 5 тысяч реалов, в случае повторения — сумма удваивается. В отдельных случаях возможна конфискация животного.

Власти объясняют новые меры заботой о безопасности и желанием ужесточить контроль за потенциально опасными породами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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