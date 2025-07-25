Курица хуже стейк: белое мясо повысило риск рака сильнее, чем красное

Исследование: 200 граммов курицы в неделю удваивают риск смерти от рака ЖКТ

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Итальянские учёные из института "De Bellis" в Кастеллана-Гротте заявили: избыточное потребление куриного мяса может увеличить риск смерти от рака желудочно-кишечного тракта.

Как показало исследование, опубликованное под руководством доктора Катерины Бонфильо, уже 100-200 граммов курицы в неделю повышают риск на 35%. А если съедать больше 200 граммов — риск удваивается.

Это ставит под сомнение представление о курице как о "здоровой" альтернативе красному мясу. Для сравнения: красное мясо повышает риск на 23%, но только при потреблении свыше 350 граммов в неделю.

Авторы подчёркивают, что их выводы совпадают с новой версией пищевой пирамиды от Итальянского общества питания, где куриное мясо теперь занимает место ближе к вершине — то есть к зоне умеренного потребления.

Учёные призывают не паниковать, а соблюдать баланс. Ключ к здоровью — разнообразное питание в рамках средиземноморской диеты.

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