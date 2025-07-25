Препарат отменили — тело мстит: чем заканчивается похудение на Оземпике

The Independent: после отмены Ozempic и Wegovy пациенты начинают быстро набирать вес

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новое исследование показало: люди начинают набирать вес уже через несколько недель после отмены препаратов для похудения, таких как Ozempic и Wegovy. Об этом пишет The Independent со ссылкой на обзор 11 клинических испытаний.

В исследовании участвовали почти 2,5 тысячи человек. Ученые выяснили, что уже через 8 недель после прекращения приёма препаратов начинается устойчивый набор веса. Этот процесс продолжается в среднем до 20 недель, прежде чем стабилизироваться.

Особенно быстро вес возвращался у пациентов, принимавших семаглутид — действующее вещество Ozempic. Даже после 36-недельного курса другого препарата — тирзепатида — пациенты набирали почти половину потерянного веса, если переходили на плацебо.

Авторы отмечают: всё зависит не только от лекарства, но и от того, насколько человек придерживался диеты и физической активности.

Исследователи из Китая подчеркивают — нужны новые долгосрочные наблюдения, чтобы понять, как избежать обратного эффекта после окончания лечения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.