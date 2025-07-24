9 натуральных помощников сна — работают мягко, а найти их можно в аптеке и на кухне: список, который спасает ночи

Если мелатонин вам не подходит — не беда. Специалисты назвали девять натуральных альтернатив, которые могут помочь уснуть мягко и без побочных эффектов.
В первую очередь — валериана. Она расслабляет и снимает тревожность. Но может вызвать лёгкую головную боль или сонливость утром.
Далее — кислые вишни. Их сок содержит мелатонин, триптофан и серотонин. Такие напитки улучшают качество сна и уменьшают симптомы бессонницы.
Поможет и L-теанин — это вещество из зелёного чая, которое снижает тревожность и продлевает сон.
Среди других средств — мелисса, триптофан, глицин, магний, цинк и лаванда. Последнюю советуют использовать в виде масла для ароматерапии.
Ну а дополнить всё это можно йогой, медитацией и иглоукалыванием. Эти методы тоже хорошо работают, если применять их регулярно.
Но главное — перед началом приёма любых добавок стоит посоветоваться с врачом. Даже натуральные средства могут иметь противопоказания.
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