9 натуральных помощников сна — работают мягко, а найти их можно в аптеке и на кухне: список, который спасает ночи

Американские врачи назвали 9 натуральных средств для улучшения сна без мелатонина

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если мелатонин вам не подходит — не беда. Специалисты назвали девять натуральных альтернатив, которые могут помочь уснуть мягко и без побочных эффектов.

В первую очередь — валериана. Она расслабляет и снимает тревожность. Но может вызвать лёгкую головную боль или сонливость утром.

Далее — кислые вишни. Их сок содержит мелатонин, триптофан и серотонин. Такие напитки улучшают качество сна и уменьшают симптомы бессонницы.

Поможет и L-теанин — это вещество из зелёного чая, которое снижает тревожность и продлевает сон.

Среди других средств — мелисса, триптофан, глицин, магний, цинк и лаванда. Последнюю советуют использовать в виде масла для ароматерапии.

Ну а дополнить всё это можно йогой, медитацией и иглоукалыванием. Эти методы тоже хорошо работают, если применять их регулярно.

Но главное — перед началом приёма любых добавок стоит посоветоваться с врачом. Даже натуральные средства могут иметь противопоказания.

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