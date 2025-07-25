Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не игнорируйте постоянную тошноту: может быть сигналом болезни ЖКТ или даже онкологии

Гастроэнтеролог Харлов: постоянная тошнота может указывать на гастрит или интоксикацию
Правда ТВ

Если вас постоянно тошнит без видимой причины — не игнорируйте это. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал Pravda. Ru, какие состояния могут стоять за этим симптомом.

Во-первых, стоит проверить желудок. По словам врача, частая причина — хронический гастрит, особенно атрофический. Он развивается медленно, и тошнота может быть единственным симптомом.

Во-вторых, это может быть интоксикация. Например, если вы живёте в сыром помещении с плесенью или работаете с вредными веществами — это тоже отражается на самочувствии.

Третья возможная причина — застой в желчевыводящих путях. Камни или воспаление в печени и желчном пузыре могут вызывать тошноту.

Четвёртое — синдром раздражённого кишечника. Хотя он проявляется по-разному, тошнота — один из возможных признаков.

И наконец — стресс. Да, даже он способен активировать в мозге центр, отвечающий за тошноту.

Харлов отметил: в редких случаях это может быть признак онкологии. Так что не тяните с визитом к врачу, если тошнит регулярно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.