Не игнорируйте постоянную тошноту: может быть сигналом болезни ЖКТ или даже онкологии

Гастроэнтеролог Харлов: постоянная тошнота может указывать на гастрит или интоксикацию

Если вас постоянно тошнит без видимой причины — не игнорируйте это. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал Pravda. Ru, какие состояния могут стоять за этим симптомом.

Во-первых, стоит проверить желудок. По словам врача, частая причина — хронический гастрит, особенно атрофический. Он развивается медленно, и тошнота может быть единственным симптомом.

Во-вторых, это может быть интоксикация. Например, если вы живёте в сыром помещении с плесенью или работаете с вредными веществами — это тоже отражается на самочувствии.

Третья возможная причина — застой в желчевыводящих путях. Камни или воспаление в печени и желчном пузыре могут вызывать тошноту.

Четвёртое — синдром раздражённого кишечника. Хотя он проявляется по-разному, тошнота — один из возможных признаков.

И наконец — стресс. Да, даже он способен активировать в мозге центр, отвечающий за тошноту.

Харлов отметил: в редких случаях это может быть признак онкологии. Так что не тяните с визитом к врачу, если тошнит регулярно.

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