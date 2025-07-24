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Скорая не приехала? Вот что нужно сделать немедленно, чтобы не остаться без помощи

Президент Лиги защитников пациентов рекомендовал фиксировать факт неприезда скорой
1:05
Правда ТВ

Если скорая не приехала — не молчите. Звоните в полицию и фиксируйте факт неоказания помощи. Об этом заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью Pravda. Ru.

Он подчеркнул: при угрозе жизни каждый гражданин имеет право на защиту. И если бригада не приехала — это не просто сбой, а повод для обращения в правоохранительные органы.

Можно подать заявление в полицию по телефону или письменно. А если из-за задержки пострадало здоровье или случилась трагедия — подавайте в суд и добивайтесь компенсации. В случае грубых нарушений можно инициировать дело по статье "Халатность".

Важно не ждать, а сразу сообщать о ситуации. Звоните на 112 и говорите напрямую: "Мне плохо, скорая не приезжает".

Позже можно обратиться в прокуратуру, Следственный комитет или департамент здравоохранения. Саверский напоминает: чем раньше зафиксируете факт, тем больше шансов добиться справедливости.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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