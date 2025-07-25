Экран как книга: почему монитор не страшен глазам, а вред — совсем в другом

Офтальмолог Воротникова: взрослым можно работать за компьютером до 8 часов в день

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Работаете за компьютером? Тогда вот что действительно вредит зрению — и это не экран. Об этом рассказала офтальмолог Елена Воротникова в интервью Pravda. Ru.

По её словам, сам монитор не опасен. Он ничем не хуже книги или документа, если соблюдать простые правила.

Для взрослого человека допустимо проводить за экраном до восьми часов в день, но с перерывами — каждые 45 минут желательно отдыхать 15.

Главный вред — не от света монитора, а от сидячего положения. Мы долго не двигаемся, напрягаем глаза и не моргаем.

Чтобы снизить нагрузку, врач советует делать физические паузы, а при необходимости — использовать увлажняющие капли.

Так что экран — не враг. Вреден не компьютер, а неправильный подход к работе за ним.

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