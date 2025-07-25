Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Экран как книга: почему монитор не страшен глазам, а вред — совсем в другом

Офтальмолог Воротникова: взрослым можно работать за компьютером до 8 часов в день
0:53
Правда ТВ

Работаете за компьютером? Тогда вот что действительно вредит зрению — и это не экран. Об этом рассказала офтальмолог Елена Воротникова в интервью Pravda. Ru.

По её словам, сам монитор не опасен. Он ничем не хуже книги или документа, если соблюдать простые правила.

Для взрослого человека допустимо проводить за экраном до восьми часов в день, но с перерывами — каждые 45 минут желательно отдыхать 15.

Главный вред — не от света монитора, а от сидячего положения. Мы долго не двигаемся, напрягаем глаза и не моргаем.

Чтобы снизить нагрузку, врач советует делать физические паузы, а при необходимости — использовать увлажняющие капли.

Так что экран — не враг. Вреден не компьютер, а неправильный подход к работе за ним.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.