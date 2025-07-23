От заправки в Дубае до Lamborghini: как известный блогер шокировал участницу Холостяка на свадьбе?

Блогер Михаил Литвин и его возлюбленная, экс-участница шоу "Холстяк" Адель Вейгель поделились в Instagram* кадрами с роскошной свадьбы.
На видео Литвин дарит супруге ярко-оранжевый Lamborghini Urus стоимостью 20-60 млн рублей, исполнив её давнюю мечту.
Торжество собрало звёздных гостей: ведущим выступил Дмитрий Нагиев, а рэперы Гуф, Icegergert, Макан и Наваи исполнили хиты. Образы молодожёнов стали отдельным событием вечера.
Напомним, Литвин сделал предложение Адель в феврале 2024 года на заправке в Дубае, вручив кольцо Tiffany & Co. Роскошный подарок на свадьбе подчёркивает продолжение грандиозного жеста.
Видео с автомобилем быстро распространились в Сети, несмотря на блокировку платформы. Гости отмечают, что реакция Вейгель стала одним из самых эмоциональных моментов праздника.
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